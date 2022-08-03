Вера
Wink
Фильмы
Вера

Вера (фильм, 1986) смотреть онлайн

7.91986, Вера
Драма, Исторический86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Россия, начало ХХ века. Во имя высших идеалов социалисты, радикальные революционеры и народовольцы ведут войну с власть предержащими. Вера Протасова – член социал-демократической партии и дочь известного адвоката. Девушка стоит перед трудным выбором: с одной стороны – семья и традиции, с другой – любовь и политические идеалы. Она пытается понять, хватит ли у неe сил оправдать для себя действия соратников.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.8 IMDb