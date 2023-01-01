Тамара Сёмина

Биография

Тамара Семина – народная российская актриса, любимица зрительских симпатий. Ее игрой, обаянием искренне восхищались миллионы людей, а критики оценили ее талант как комедийной, так и драматической актрисы. Отец Тамары Семиной погиб в Великую Отечественную войну, воспитывала девочку мать, которая второй раз вышла замуж, супруг для ее детей стал хорошим отцом, усыновив малышей. 8 классов девочка закончила в Калуге, потом пошла учиться в школу рабочей молодежи. Русский язык и литературу у нее преподавал Булат Окуджава. Позже девушка поступает в педагогический институт, но приняла решение забрать документы и уехать в столицу. Она твердо решила стать актрисой, подав документы во ВГИК. Будущая актриса Тамара Семина стала студенткой в 1956 году. Стала сниматься девушка уже на первом курсе. На следующий год ее пригласили играть в фильм «Два Федора». Режиссер Швейцер открыл Тамару Семину как драматическую актрису. В кинофильме «Воскресение» за главную роль Тамара Семина была удостоена чести называться лучшей актрисой 1961 года. В 70-х и 80-х годах двадцатого столетия актриса была весьма популярна и востребована. Мужем Тамары Семиной был актер, голос которого хорошо знаком зрителям. Он более 30 лет дублировал фильмы. После того, как у него случился инсульт, жена 15 лет ухаживала за ним. В 2005 году его не стало, и Тамара Семина осталась одна, так как детей у них не было. По количеству сыгранных ролей ей может позавидовать любой актер.