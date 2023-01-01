Тамара Сёмина
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 25 октября 1938 г. (86 лет)
Биография
Тамара Семина – народная российская актриса, любимица зрительских симпатий. Ее игрой, обаянием искренне восхищались миллионы людей, а критики оценили ее талант как комедийной, так и драматической актрисы. Отец Тамары Семиной погиб в Великую Отечественную войну, воспитывала девочку мать, которая второй раз вышла замуж, супруг для ее детей стал хорошим отцом, усыновив малышей. 8 классов девочка закончила в Калуге, потом пошла учиться в школу рабочей молодежи. Русский язык и литературу у нее преподавал Булат Окуджава. Позже девушка поступает в педагогический институт, но приняла решение забрать документы и уехать в столицу. Она твердо решила стать актрисой, подав документы во ВГИК. Будущая актриса Тамара Семина стала студенткой в 1956 году. Стала сниматься девушка уже на первом курсе. На следующий год ее пригласили играть в фильм «Два Федора». Режиссер Швейцер открыл Тамару Семину как драматическую актрису. В кинофильме «Воскресение» за главную роль Тамара Семина была удостоена чести называться лучшей актрисой 1961 года. В 70-х и 80-х годах двадцатого столетия актриса была весьма популярна и востребована. Мужем Тамары Семиной был актер, голос которого хорошо знаком зрителям. Он более 30 лет дублировал фильмы. После того, как у него случился инсульт, жена 15 лет ухаживала за ним. В 2005 году его не стало, и Тамара Семина осталась одна, так как детей у них не было. По количеству сыгранных ролей ей может позавидовать любой актер.
Фильмография
Актриса
- 9.3
Любимые женщины Казановы2014Бесплатно
- 9.0
Я подарю тебе любовь2013, 90 минБесплатно
- 9.4
Гюльчатай2011Бесплатно
- 7.7
Вера1986, 86 минБесплатно
- 9.1
Еще люблю, еще надеюсь...1984, 76 минБесплатно
- 9.1
Доброта1977, 81 минБесплатно
- 8.6
День счастья1963, 96 минБесплатно
- 8.8
Крепостная актриса1963, 94 минБесплатно
- 9.2
Порожний рейс1962, 88 минБесплатно