Доброта (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В школу, где недавно сменился директор, приходит новая учительница литературы. На первом же уроке она сталкивается с хамством учеников, но не спешит отвечать грубостью, ведь, по ее мнению, основой воспитания школьников должна быть доброта. Однако позиция нового директора – совершенно иная. Он решает ввести школьное самоуправление, создать ребячий актив из хулиганов, в которых есть лидерские качества. Разность методик учительницы и директора приводит к конфронтации в педагогическом коллективе.



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