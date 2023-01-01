Еще люблю, еще надеюсь... (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Василий Васильевич уже много лет, с самой молодости, любит одну женщину – Агнессу. Та в свое время вышла замуж за другого, посчитав более надежным и перспективным. Василий же не расстался со своими чувствами и каждый год поздравляет Агнессу с днем рождения. Даже ее муж привык к нему и воспринимает как должное. Однажды Василий знакомится с тремя молодыми людьми, оказавшимися в ситуации, в точности похожей на его собственную…



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