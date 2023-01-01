Еще люблю, еще надеюсь... (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
9.11984, Еще люблю, еще надеюсь...
Драмы, Советские76 мин12+
Сюжет
Василий Васильевич уже много лет, с самой молодости, любит одну женщину – Агнессу. Та в свое время вышла замуж за другого, посчитав более надежным и перспективным. Василий же не расстался со своими чувствами и каждый год поздравляет Агнессу с днем рождения. Даже ее муж привык к нему и воспринимает как должное. Однажды Василий знакомится с тремя молодыми людьми, оказавшимися в ситуации, в точности похожей на его собственную…
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- НЛРежиссёр
Николай
Лырчиков
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- Актёр
Вячеслав
�Невинный
- Актриса
Валентина
Талызина
- Актриса
Марина
Левтова
- Актёр
Константин
Лавроненко
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ЛЕАктриса
Лилия
Евстигнеева
- ЕТАктёр
Евгений
Тетервов
- ЛГАктриса
Людмила
Гладунко
- НЛСценарист
Николай
Лырчиков
- АММонтажёр
Алла
Мякотина
- ММКомпозитор
Марк
Минков