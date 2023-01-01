Биография

Константин Лавроненко – актер кино и театра. Он является единственным актером в России, получившим награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Каннах. Этот приз ему вручили за работу в картине «Изгнание». Будущий актер родился в Ростове-на-Дону, его мама работала в типографии, а отец трудился на заводе. Никаких предпосылок к тому, что сын станет артистом, не было. Однако, неожиданно для близких, выяснилось, что он отлично пародирует Райкина. Старшая сестра привела талантливого брата в театральную студию, когда ему было 14 лет. Свои первые роли Константин Лавроненко исполнил на сцене театра при ДК «Ростсельмаш». Чтобы получить актерское образование, он поступил в Ростовское училище искусств на актерский факультет, а после службы в армии решил продолжить обучение в Школе-студии МХАТ. Дебют артиста в кино состоялся в студенческие годы, он получил роль в картине «Еще люблю, еще надеюсь» в 1984 г. Однако мировую известность он получил лишь спустя 20 лет. На одном из спектаклей Константина заметил режиссер Андрей Звягинцев. Он предложил актеру исполнить главную роль в своей киноленте «Возвращение». В этом фильме Константин Лавроненко показал всю глубину своего таланта. В результате картина была запущена в прокат в 70 странах мира и получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Через 4 года тот же режиссер снял фильм «Изгнание», вновь пригласив Лавроненко на главную роль. Эта работа была удостоена приза Каннского фестиваля и сделала актера еще более популярным.