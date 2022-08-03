Фильм Возвращение (2003)

Первая полнометражная режиссерская работа Андрея Звягинцева, отмеченная на Венецианском кинофестивале — история встречи двух мальчиков с отцом, которого они никогда не знали. В главной роли — Константин Лавроненко.



Однажды Андрей и Иван обнаруживают, что к ним домой приехал отец. Мальчики удивлены — они с ним ни разу не встречались и вынуждены свериться со старой фотографией, чтобы убедиться, кто именно перед ними. Вернувшийся родитель хочет сблизиться с сыновьями и берет их с собой в поездку. Вот только отец для своих детей — абсолютно чужой человек, и его подход к воспитанию далек от идеального.



Героям предстоит провести вместе неделю, полную ссор и непонимания.

