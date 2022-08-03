Фильм Возвращение (2003)
8.02003, Возвращение
Драма105 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Первая полнометражная режиссерская работа Андрея Звягинцева, отмеченная на Венецианском кинофестивале — история встречи двух мальчиков с отцом, которого они никогда не знали. В главной роли — Константин Лавроненко.
Однажды Андрей и Иван обнаруживают, что к ним домой приехал отец. Мальчики удивлены — они с ним ни разу не встречались и вынуждены свериться со старой фотографией, чтобы убедиться, кто именно перед ними. Вернувшийся родитель хочет сблизиться с сыновьями и берет их с собой в поездку. Вот только отец для своих детей — абсолютно чужой человек, и его подход к воспитанию далек от идеального.
Героям предстоит провести вместе неделю, полную ссор и непонимания.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Звягинцев
- Актёр
Константин
Лавроненко
- ВГАктёр
Владимир
Гарин
- Актёр
Иван
Добронравов
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- ЕААктриса
Елизавета
Александрова
- ЛДАктёр
Лазарь
Дубовик
- ЛКАктриса
Любовь
Казакова
- ГПАктриса
Галина
Попова
- АСАктёр
Алексей
Сукновалов
- АСАктёр
Андрей
Сумин
- ВМСценарист
Владимир
Моисеенко
- АНСценарист
Александр
Новотоцкий
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- АБХудожница
Анна
Бартули
- ВММонтажёр
Владимир
Могилевский
- МКОператор
Михаил
Кричман
- АДКомпозитор
Андрей
Дергачев