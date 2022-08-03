Возвращение
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Фильм Возвращение (2003)

8.02003, Возвращение
Драма105 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Первая полнометражная режиссерская работа Андрея Звягинцева, отмеченная на Венецианском кинофестивале — история встречи двух мальчиков с отцом, которого они никогда не знали. В главной роли — Константин Лавроненко.

Однажды Андрей и Иван обнаруживают, что к ним домой приехал отец. Мальчики удивлены — они с ним ни разу не встречались и вынуждены свериться со старой фотографией, чтобы убедиться, кто именно перед ними. Вернувшийся родитель хочет сблизиться с сыновьями и берет их с собой в поездку. Вот только отец для своих детей — абсолютно чужой человек, и его подход к воспитанию далек от идеального.

Героям предстоит провести вместе неделю, полную ссор и непонимания.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение»