Биография

Андрей Петрович Звягинцев – российский сценарист и режиссер. Обладатель многих наград. Среди них «Золотой Глобус», «Сезар». Режиссер Андрей Звягинцев родился в 1964 году в Новосибирске. Мать – учитель литературы, отец – милиционер. Отец бросил семью, когда Андрею было пять лет. После школы парень решил поступить на актерский факультет, и у него это получилось. После окончания учебы его призвали в армию, и он не смог сразу приступить к своей карьере. В личной жизни у Звягинцева не все гладко. Он женился и, прожив недолгое время, расторгнул брак. Позже он все-таки нашел любовь всей своей жизни. В 2009 году у него родился сын Петр. Карьера сценариста складывалась постепенно. Очень тяжело было всего добиться самостоятельно, но Андрей не сдался и уже спустя несколько месяцев начал делать первые успехи в таком нелегком творчестве. Актером он был только в эпизодических ролях. Больше внимания уделял сценариям и постановкам. Это было ему по душе. Первой работой стал сериал «Черная комната». Несмотря на отсутствие опыта, режиссеру все-таки удалось привлечь публику и завоевать свой первый успех. После дебюта он вплотную занялся карьерой, и на сегодняшний день фильмы Андрея Звягинцева радуют многих поклонников.