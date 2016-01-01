Разбуди меня (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Женя работает в службе пограничного контроля столичного аэропорта. Больше года назад при странных обстоятельствах исчез еe возлюбленный Андрей. Женя буквально помешалась на собственном прошлом в то время, как ей с�нится будущее. Сны о коллегах и коррупционных схемах наркотрафика становятся реальностью. Постепенно Женя становится частью окружающего еe криминального мира, и сама того не осознавая, играет в нeм не последнюю роль. Ей кажется, что, находясь между сном и реальностью, она может изменить будущее. Женя думает, что может обмануть судьбу и спасти свою новую любовь от трагедии, но так ли это на самом деле?



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