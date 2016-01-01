Разбуди меня
Wink
Фильмы
Разбуди меня
7.52016, Разбуди меня
Триллеры91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Разбуди меня (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Женя работает в службе пограничного контроля столичного аэропорта. Больше года назад при странных обстоятельствах исчез еe возлюбленный Андрей. Женя буквально помешалась на собственном прошлом в то время, как ей снится будущее. Сны о коллегах и коррупционных схемах наркотрафика становятся реальностью. Постепенно Женя становится частью окружающего еe криминального мира, и сама того не осознавая, играет в нeм не последнюю роль. Ей кажется, что, находясь между сном и реальностью, она может изменить будущее. Женя думает, что может обмануть судьбу и спасти свою новую любовь от трагедии, но так ли это на самом деле?

Разбуди меня смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разбуди меня»

Всё