Разбуди меня (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Женя работает в службе пограничного контроля столичного аэропорта. Больше года назад при странных обстоятельствах исчез еe возлюбленный Андрей. Женя буквально помешалась на собственном прошлом в то время, как ей с�нится будущее. Сны о коллегах и коррупционных схемах наркотрафика становятся реальностью. Постепенно Женя становится частью окружающего еe криминального мира, и сама того не осознавая, играет в нeм не последнюю роль. Ей кажется, что, находясь между сном и реальностью, она может изменить будущее. Женя думает, что может обмануть судьбу и спасти свою новую любовь от трагедии, но так ли это на самом деле?
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ГПРежис�сёр
Гийом
Проценко
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- ИВАктриса
Ирина
Вербицкая
- Актёр
Евгений
Гришковец
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Елена
Морозова
- Актёр
Валерий
Гришко
- Актёр
Илья
Древнов
- Актриса
Екатерина
Волкова
- АССценарист
Андрей
Стемпковский
- ВДСценарист
Вячеслав
Дурненков
- АЕПродюсер
Андрей
Епифанов
- ТППродюсер
Таня
Петрик
- ЛРХудожница
Лера
Рыскина
- БТМонтажёр
Бернадетт
Туза-Риттер
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин