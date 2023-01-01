Биография

Илья Древнов — российский театральный и киноактер. Родился в Москве 3 октября 1977 года. Стать актером юный Илья мечтал еще со школьных лет. Он поступил в Щепкинское училище, и после окончания учебы его приняли в труппу театра «Современник». На сцене дебютировал в 1998 году. Он сыграл в спектаклях «Кот домашний средней пушистости», «Три сестры» и других. Кинокарьера Ильи Древнова началась в 1999 году. Узнаваемым он стал уже после первой своей картины «Ворошиловский стрелок». Также главные роли он сыграл в кинолентах «Лучший город Земли», «По следу зверя» и прочих. Сейчас продолжает карьеру разнопланового актера и участвует в театральных постановках.