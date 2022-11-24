Легенды о Круге
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Легенды о Круге

Легенды о Круге (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Легенды о Круге
Драма, Биография94 мин18+

О фильме

Фильм рассказывает о судьбе барда Михаила Круга, такого близкого и знакомого миллионам и в то же время до конца неузнанного русского певца и поэта.


Страна
Россия
Жанр
Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.5 IMDb