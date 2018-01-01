Wink
Фильмы
Легенды о Круге
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенды о Круге»

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенды о Круге»

Режиссёры

Тимур Кабулов

Режиссёр

Актёры

Юрий Кузнецов-Таёжный

АктёрМихаил Круг
Александр Домогаров

Актёр
Иван Добронравов

Актёр
Сергей Газаров

Актёр
Владимир Зайцев

АктёрСедой
Илья Древнов

АктёрОтец Андрей
Ольга Смирнова

АктрисаИрина Круг
Дарья Калмыкова

АктрисаМарина
Диана Корсс

АктрисаСветлана
Александр Кузнецов

АктёрСева

Сценаристы

Илья Шиловский

Сценарист

Продюсеры

Карен Оганесян

Продюсер

Монтажёры

Максим Смирнов

Монтажёр

Операторы

Эдуард Мельников

Оператор