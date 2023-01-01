Ликвидация (сериал, 2007) смотреть онлайн
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Захватывающая детективная история о борьбе советской власти с преступностью — смотрите онлайн сериал «Ликвидация», все серии, в онлайн-кинотеатре Wink.
Действие многосерийного фильма разворачивается в Одессе в послевоенные годы. Здесь орудует криминальная банда во главе �с загадочным Академиком: диверсанты грабят военные склады и переправляют продовольствие и оружие бандеровцам. Ликвидировать местный криминалитет должен маршал Жуков. Масштабные события происходит на фоне дружбы, любви и отношений простых людей.
«Ликвидация» — сериал 2007 года, в котором есть все, что так нравится зрителям: остро закрученный сюжет, исторически достоверный бэкграунд, одесский колорит и мощный актерский состав. В сериале снимались Владимир Машков, Сергей Маковецкий и Михаил Пореченков. Смотрите онлайн все серии «Ликвидации» на нашем сайте в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Урсуляк
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Константин
Лавроненко
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Актриса
Светлана
Крючкова
- ЮЛАктёр
Юрий
Лахин
- АСАктёр
Александр
Сирин
- КЖАктёр
Константин
Желдин
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АКПродюсер
Алексей
Кузнецов
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АКХудожник
Александр
Кондратов
- ТЛХудожница
Татьяна
Лаптева-Кондратова
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- МСОператор
Михаил
Суслов
- ЭЛКомпозитор
Энри
Лолашвили