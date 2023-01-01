Ликвидация
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Ликвидация (сериал, 2007) смотреть онлайн

9.62007, Ликвидация 1 сезон
Детективы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Захватывающая детективная история о борьбе советской власти с преступностью — смотрите онлайн сериал «Ликвидация», все серии, в онлайн-кинотеатре Wink.

Действие многосерийного фильма разворачивается в Одессе в послевоенные годы. Здесь орудует криминальная банда во главе с загадочным Академиком: диверсанты грабят военные склады и переправляют продовольствие и оружие бандеровцам. Ликвидировать местный криминалитет должен маршал Жуков. Масштабные события происходит на фоне дружбы, любви и отношений простых людей.

«Ликвидация» — сериал 2007 года, в котором есть все, что так нравится зрителям: остро закрученный сюжет, исторически достоверный бэкграунд, одесский колорит и мощный актерский состав. В сериале снимались Владимир Машков, Сергей Маковецкий и Михаил Пореченков. Смотрите онлайн все серии «Ликвидации» на нашем сайте в хорошем качестве.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ликвидация»

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