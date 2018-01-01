Ликвидация (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Детективный телесериал по мотивам одноименного фильма «Ликвидация». Сериал доступен в отличном качестве на видеопортале Wink.
Действие 1 сезона разворачивается в Одессе спустя несколько лет после Великой Отечественной войны. В городе орудует банда преступников, возглавляемая неким «Академиком». Сотрудники милиции Давид Маркович Гоцман, Аркадий Акопов и Лев Мишин пытаются раскрыть серию преступлений банды Академика. Налетчики внаглую грабят военные склады и продают оружие бандеровцам. Пока Гоцман пытается выйти на след банды, у Одесского округа появляется новый командующий — Георгий Жуков.
Сумеют ли милиция и новое командование навести порядок в захваченном бандитами городе? Узнайте в 1 сезоне детектива «Ликвидация» — сериал с Владимиром Машковым доступен к просмотру на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Урсуляк
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Константин
Лавроненко
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Актриса
Светлана
Крючкова
- ЮЛАктёр
Юрий
Лахин
- АСАктёр
Александр
Сирин
- КЖАктёр
Константин
Желдин
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АКПродюсер
Алексей
Кузнецов
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АКХудожник
Александр
Кондратов
- ТЛХудожница
Татьяна
Лаптева-Кондратова
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- МСОператор
Михаил
Суслов
- ЭЛКомпозитор
Энри
Лолашвили