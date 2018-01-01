Ликвидация (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Детективный телесериал по мотивам одноименного фильма «Ликвидация». Сериал доступен в отличном качестве на видеопортале Wink.

Действие 1 сезона разворачивается в Одессе спустя несколько лет после Великой Отечественной войны. В городе орудует банда преступников, возглавляемая неким «Академиком». Сотрудники милиции Давид Маркович Гоцман, Аркадий Акопов и Лев Мишин пытаются раскрыть серию преступлений банды Академика. Налетчики внаглую грабят военные склады и продают оружие бандеровцам. Пока Гоцман пытается выйти на след банды, у Одесского округа появляется новый командующий — Георгий Жуков.

Сумеют ли милиция и новое командование навести порядок в захваченном бандитами городе? Узнайте в 1 сезоне детектива «Ликвидация» — сериал с Владимиром Машковым доступен к просмотру на видеосервисе Wink.

