Ликвидация (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

Детективный телесериал по мотивам одноименного фильма «Ликвидация». Сериал доступен в отличном качестве на видеопортале Wink.



Действие 1 сезона разворачивается в Одессе спустя несколько лет после Великой Отечественной войны. В городе орудует банда преступников, возглавляемая неким «Академиком». Сотрудники милиции Давид Маркович Гоцман, Аркадий Акопов и Лев Мишин пытаются раскрыть серию преступлений банды Академика. Налетчики внаглую грабят военные склады и продают оружие бандеровцам. Пока Гоцман пытается выйти на след банды, у Одесского округа появляется новый командующий — Георгий Жуков.



Сумеют ли милиция и новое командование навести порядок в захваченном бандитами городе? Узнайте в 1 сезоне детектива «Ликвидация» — сериал с Владимиром Машковым доступен к просмотру на видеосервисе Wink.

