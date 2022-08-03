Ликвидация. Серия 4
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4-я серия

Ликвидация (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.62007, Ликвидация. Серия 4
Детектив, Триллер18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады. На борьбу с бандитами посланы все силы, особенно старается начальник уголовного розыска Давид Гоцман.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ликвидация»