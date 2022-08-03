Ликвидация (сериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады. На борьбу с бандитами посланы все силы, особенно старается начальник уголовного розыска Давид Гоцман.

