Ликвидация. Серия 10
Wink
Сериалы
Ликвидация
1-й сезон
10-я серия

Ликвидация (сериал, 2007) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.62007, Ликвидация. Серия 10
Детектив, Исторический18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады. На борьбу с бандитами посланы все силы, особенно старается начальник уголовного розыска Давид Гоцман.

Сериал Ликвидация 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ликвидация»