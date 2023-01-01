У людей так бывает (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Мелодрама об изменах и их последствиях, в которой закадровый текст в стихах заменяет диалоги, со звездным кастом и последней ролью Владимира Меньшова. Действие завязывается в столичном ресторане. Сидя за барной стойкой, Кирилл замечает мужа своей подруги Любы с любовницей, фотографирует их и отправляет обманутой женщине компромат. Люба срывается в ресторан и застает изменщика с поличным. В результате мужчина остается без жены и без любовницы. После инцидента в ресторан приходит известная актриса с подругой Катей, у которой быстро завязываются отношения с Кириллом. Через месяц Катя, Кирилл и Люба окажутся в театре на премьере той самой актрисы, и этот спектакль станет роковым как для его участников, так и для зрителей. Оставайтесь на Wink, чтобы наблюдать за хитросплетениями судеб героев мелодрамы «У людей так бывает» — фильм 2023 у нас можно смотреть онлайн.
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Рейтинг
- ВБРежиссёр
Валерий
Белоцерковский
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- НБСценарист
Наталья
Белоцерковская
- ВБСценарист
Валерий
Белоцерковский
- АКСценарист
Александр
Келлер
- ВБПродюсер
Валерий
Белоцерковский
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ЕГХудожница
Елизавета
Гришина
- ЕБМонтажёр
Екатерина
Боровицкая
- Оператор
Юрий
Коробейников
- Оператор
Василий
Григолюнас
- АСКомпозитор
Алексей
Саулин