Биография

Дарья Урсуляк — российская актриса. Родилась в Москве 2 апреля 1989 года. Дарья выросла в творческой семье режиссера Сергея Урсуляка и актрисы Лики Нифонтовой. В 2010 году будущая кинодеятельница окончила историко-филологический факультет РГГУ, после чего заинтересовалась актерским мастерством. В том же году Урсуляк поступила в Щукинский Театральный институт. В 2014 году Дарья Урсуляк дебютировала в драме «Грешник», а затем сыграла роль в сериале «Чудотворец». После этого актриса получила приглашение сняться в «Тихом Доне» в роли Натальи. «Гурзуф», «Солдатик» и «Ваша честь» стали самыми значимыми лентами в карьере актрисы.