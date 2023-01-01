Ваша честь (2021)
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Ваша честь (2021)
9.32021, Ваша честь (2021) 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Ваша честь (2021) (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

Ваша честь

Сюжет

Сын неподкупного судьи Михаила Романова попадает в беду. Антон садится за руль без разрешения отца и сбивает человека. Юноше удается скрыться с места преступления, но судья настроен решительно — он заставляет сына отправиться в полицию. Все меняется, когда Романов узнает, что жертвой аварии стал сын криминального авторитета Разина, которого Михаил отправил за решетку. Теперь судье предстоит выбор: остаться верным своим принципам или спасти сына, за которым очень скоро начнется охота.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ваша честь (2021)»

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