Ваша честь (2021) (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сын неподкупного судьи Михаила Романова попадает в беду. Антон садится за руль без разрешения отца и сбивает человека. Юноше удается скрыться с места преступления, но судья настроен решительно — он заставляет сына отправиться в полицию. Все меняется, когда Романов узнает, что жертвой аварии стал сын криминального авторитета Разина, которого Михаил отправил за решетку. Теперь судье предстоит выбор: остаться верным своим принципам или спасти сына, за которым очень скоро начнется охота.



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