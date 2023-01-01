Биография

Алексей Безенков — российский сценарист. Родился в Московской области 11 июня 1979 года. Алексей обучался в МГТУ имени Баумана и получил диплом инженера-разработчика. В начале нулевых кинодеятель работал в сфере создания визуальных эффектов и приложил руку к таким проектам, как «В ожидании чуда», «Сталинград», «Август. Восьмого» и другим. В 2013 году Безенков записался на курсы сценарного мастерства CINEMOTION. Дебютный сценарий Алексей Безенков написал в 2016 году к мини-сериалу «Куркуль». Начиная с 2017 года Безенков как автор написал скрипты к проектам «Чужой дед», «Призрак», «Ваша честь», «Историк» и другим.