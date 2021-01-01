Серия 3
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Ваша честь (2021)
Ваша честь
Серия 3
9.32021, Серия 3
Триллеры, Детективы18+

Ваша честь (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

Ваша честь

Сюжет

Судья приморского города Михаил Романов узнаeт, что его несовершеннолетний сын Антон сбил на машине мотоциклиста и скрылся с места преступления. Михаил без колебаний решает отвезти Антона в полицию, чтобы юноша признал вину и понес наказание. Как вдруг выясняется, что отец сбитого мотоциклиста — опасный криминальный авторитет, которого судья собственноручно отправил за решетку год назад. Романов понимает, что признание грозит Антону верной гибелью.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ваша честь (2021)»

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