Судья приморского города Михаил Романов узнаeт, что его несовершеннолетний сын Антон сбил на машине мотоциклиста и скрылся с места преступления. Михаил без колебаний решает отвезти Антона в полицию, чтобы юноша признал вину и понес наказание. Как вдруг выясняется, что отец сбитого мотоциклиста — опасный криминальный авторитет, которого судья собственноручно отправил за решетку год назад. Романов понимает, что признание грозит Антону верной гибелью.

