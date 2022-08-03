9.32021, Серия 6
Триллер, Криминал18+
Ваша честь (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+57 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+56 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+54 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+51 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+61 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Судья приморского города Михаил Романов узнаeт, что его несовершеннолетний сын Антон сбил на машине мотоциклиста и скрылся с места преступления. Михаил без колебаний решает отвезти Антона в полицию, чтобы юноша признал вину и понес наказание. Как вдруг выясняется, что отец сбитого мотоциклиста — опасный криминальный авторитет, которого судья собственноручно отправил за решетку год назад. Романов понимает, что признание грозит Антону верной гибелью.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Константин
Статский
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Владислав
Миллер
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актриса
Виктория
Полторак
- Актёр
Игорь
Черневич
- Актёр
Гио
Пика
- Сценарист
Максим
Романцов
- АБСценарист
Алексей
Безенков
- Сценарист
Екатерина
Мавроматис
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- ИЕХудожник
Илья
Евдокимов
- ВТХудожник
Владислав
Травинский
- ЕАХудожница
Екатерина
Арефьева
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АЛМонтажёр
Анна
Лебедева
- Оператор
Даян
Гайткулов
- Композитор
Павел
Есенин