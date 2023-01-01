Ваша честь (2021) (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Напряженная судебная драма о принципах, непростых решениях и их последствиях с Алексеем Серебряковым и Олегом Меньшиковым. Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «Ваша честь» онлайн в хорошем качестве!



В первом сезоне законопослушный судья Михаил Романов узнает о том, что его несовершеннолетний сын Антон сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии. Убежденный в том, что каждый преступник должен нести наказание, он отвозит отпрыска в полицию, чтобы тот сознался в содеянном. Но один факт заставляет его усомниться в своем решении — погибшим в ДТП оказался сын криминального авторитета, которому Романов годом ранее вынес безапелляционный приговор. Понимая, что за свое признание Антон может поплатиться жизнью, Михаил вынужден впервые пойти на сделку с совестью.



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