Ваша честь (2021) (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+57 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+56 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+54 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+51 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+61 мин
Ваша честь (2021)
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Напряженная судебная драма о принципах, непростых решениях и их последствиях с Алексеем Серебряковым и Олегом Меньшиковым. Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «Ваша честь» онлайн в хорошем качестве!
В первом сезоне законопослушный судья Михаил Романов узнает о том, что его несовершеннолетний сын Антон сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии. Убежденный в том, что каждый преступник должен нести наказание, он отвозит отпрыска в полицию, чтобы тот сознался в содеянном. Но один факт заставляет его усомниться в своем решении — погибшим в ДТП оказался сын криминального авторитета, которому Романов годом ранее вынес безапелляционный приговор. Понимая, что за свое признание Антон может поплатиться жизнью, Михаил вынужден впервые пойти на сделку с совестью.
На что пойдет судья, чтобы спасти чадо от кровной мести бандита, узнаете в сериале «Ваша честь» — 1 сезон доступен по подписке на нашем онлайн-сервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Статский
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Владислав
Миллер
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актриса
Виктория
Полторак
- Актёр
Игорь
Черневич
- Актёр
Гио
Пика
- Сценарист
Максим
Романцов
- АБСценарист
Алексей
Безенков
- Сценарист
Екатерина
Мавроматис
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- ИЕХудожник
Илья
Евдокимов
- ВТХудожник
Владислав
Травинский
- ЕАХудожница
Екатерина
Арефьева
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АЛМонтажёр
Анна
Лебедева
- Оператор
Даян
Гайткулов
- Композитор
Павел
Есенин