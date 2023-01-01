Биография

Игорь Черневич — российский актер театра и кино. Родился в Беларуси 30 сентября 1966 года. В детстве Игорь любил играть в футбол, ходить на каток и кататься на лыжах вместе со своим отцом. После окончания школы в 1983 году юноша стал студентом Ленинградского института водного транспорта. Вернувшись на родину, он стал посещать занятия в драмкружке при Дворце культуры. Исполнив первые любительские роли, будущий кинодеятель решил поступить в Ленинградский театральный институт в 1985 году. В кинематографе Игорь Черневич дебютировал в 1991 году в детской картине «Кольцо», а затем принял участие в драматической ленте «Дух». Известность актеру принесли роли в сериале «Агентство „Золотая пуля“» и мелодраме «Коктебель». Он стал востребованным артистом и получил большое количество предложений от режиссеров. Среди его успешных работ можно отметить фильмы «Мы из будущего», «Темный мир: равновесие», «Белая гвардия», «Василиса».