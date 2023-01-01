Биография

Алексей Серебряков — российский актер театра, кино и озвучки. Лауреат премии «Ника». Родился в Москве 3 июля 1964 года. Алексей снимается в кино с раннего подросткового возраста, а к моменту окончания школы он сыграл в шести проектах. Поступил в Московский энергетический институт, но почти сразу же бросил, так как в 1981 году получил приглашение войти в труппу Сызранского драматического театра. Серебряков обучался в Щепкинском театральном училище и окончил курс Табакова в ГИТИСе. С 1978 года Алексей Серебряков принял участие в более чем 150 кинопроектах. Самыми известными работами актера принято считать роли в фильмах «Жмурки», «Груз 200», «Левиафан», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Обитаемый Остров» и сериал «Бандитский Петербург 2: Адвокат». Также артист имеет на счету несколько зарубежных проектов, среди которых боевик Ильи Найшуллера «Никто» и триллер с Мелом Гибсоном «Возмездие».