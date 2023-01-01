Алексей Серебряков
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 3 июля 1964 г. (60 лет)
Биография
Алексей Серебряков — российский актер театра, кино и озвучки. Лауреат премии «Ника». Родился в Москве 3 июля 1964 года. Алексей снимается в кино с раннего подросткового возраста, а к моменту окончания школы он сыграл в шести проектах. Поступил в Московский энергетический институт, но почти сразу же бросил, так как в 1981 году получил приглашение войти в труппу Сызранского драматического театра. Серебряков обучался в Щепкинском театральном училище и окончил курс Табакова в ГИТИСе. С 1978 года Алексей Серебряков принял участие в более чем 150 кинопроектах. Самыми известными работами актера принято считать роли в фильмах «Жмурки», «Груз 200», «Левиафан», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Обитаемый Остров» и сериал «Бандитский Петербург 2: Адвокат». Также артист имеет на счету несколько зарубежных проектов, среди которых боевик Ильи Найшуллера «Никто» и триллер с Мелом Гибсоном «Возмездие».
Фильмография
- 6.5
Анора2024, 133 мин
- 8.7
Бешенство2023, 96 минБесплатно
- 9.1
И снова здравствуйте!2022
- 8.1
Елки 92022, 94 минБесплатно
- 7.4
Красная Шапочка2022, 96 мин
- 9.3
Ваша честь (2021)2021
- 8.8
Иваново счастье2021, 84 мин
- 8.4
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов2017, 86 минБесплатно
- 8.9
Фарца2015
- 9.2
Глухарь в кино2010, 86 мин
- 8.2
Обитаемый остров. Схватка2009, 102 минБесплатно
- 8.2
Обитаемый остров2008, 116 минБесплатно
- 8.0
Холмы и равнины2008, 90 минБесплатно
- 7.1
Груз 2002007, 85 мин
- 8.7
Код апокалипсиса2007, 105 минБесплатно
- 8.4
Перегон2006, 139 мин
- 9.4
Жмурки2005, 105 мин
- 9.5
9 рота2005, 134 минБесплатно
- 6.8
Упырь1997, 72 минБесплатно
- 9.1
Афганский излом1991, 132 минБесплатно