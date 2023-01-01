Снайпер 2. Тунгус
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Снайпер 2. Тунгус

Снайпер 2. Тунгус (сериал, 2012) смотреть онлайн

9.32012, Снайпер 2. Тунгус 1 сезон
Боевики, Военные18+

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Сюжет

1943 год. Небольшой советской диверсионной группе предстоит выполнить сложное и ответственное задание - захватить документы с последними директивами Гитлера, которые везет генералу Шернеру личный помощник адъютанта Гитлера майор Данст. Помимо опытных разведчиков участие в операции должны принять четыре девушки - выпускницы школы снайперов, и меткий стрелок, рядовой Кононов, по прозвищу Тунгус - охотник, способный превосходно ориентироваться на лесной местности. После краткой подготовки отряд направляется за линию фронта, в тыл врага. Выполняя задание, девушки-снайперы попадают в плен к генералу Шернеру, который устраивает на них настоящую охоту.


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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb