Снайпер 2. Тунгус. Серия 2
Wink
Сериалы
Снайпер 2. Тунгус
1-й сезон
2-я серия

Снайпер 2. Тунгус (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.32012, Снайпер 2. Тунгус. Серия 2
Боевик, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1943 год. Небольшой советской диверсионной группе предстоит выполнить сложное и ответственное задание - захватить документы с последними директивами Гитлера, которые везет генералу Шернеру личный помощник адъютанта Гитлера майор Данст. Помимо опытных разведчиков участие в операции должны принять четыре девушки - выпускницы школы снайперов, и меткий стрелок, рядовой Кононов, по прозвищу Тунгус - охотник, способный превосходно ориентироваться на лесной местности. После краткой подготовки отряд направляется за линию фронта, в тыл врага. Выполняя задание, девушки-снайперы попадают в плен к генералу Шернеру, который устраивает на них настоящую охоту.

Страна
Беларусь
Жанр
Военный, Боевик
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb