Иваново счастье (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Размышления вахтовика Ивана, который в силу жизненных обстоятельств преодолевает более 9000 км, чтобы вернуться домой. На своем пути он встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчи�н, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ИСРежиссёр
Иван
Соснин
- Актёр
Алексей
Серебряков
- АААктёр
Антон
Адасинский
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Марина
Васильева
- Актриса
Ольга
Сутулова
- ЗААктёр
Закария
Аль-Язиди
- СКАктёр
Савелий
Кудряшов
- МЗАктриса
Мария
Зимина
- ИССценарист
Иван
Соснин
- ТТПродюсер
Тигран
Телунц
- Продюсер
Максим
Боев
- ЯШПродюсер
Яна
Шмайлова
- ЕНПродюсер
Екатерина
Нефельд
- ИСМонтажёр
Иван
Соснин
- ДММонтажёр
Дмитрий
Мишин
- МЯМонтажёр
Максим
Якимов
- ИСОператор
Иван
Соломатин
- ЛСКомпозитор
Лев
Соколовский