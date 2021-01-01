Иваново счастье
Wink
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Иваново счастье
8.82021, Иваново счастье
Драмы, Комедии84 мин18+
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Иваново счастье (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Размышления вахтовика Ивана, который в силу жизненных обстоятельств преодолевает более 9000 км, чтобы вернуться домой. На своем пути он встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иваново счастье»

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