Фильм Легенда о коловрате (2017)

Рязанский витязь Евпатий Коловрат против монголо-татар во главе с Батыем. Актеры сериала «Метод» Алексей Серебряков и Игорь Савочкин и звезда «Интернов» Александр Ильин-младший в фэнтези-боевике «Легенда о Коловрате» в духе «300 спартанцев».



В раздробленной на отдельные княжества Руси XIII века не прекращаются междоусобные войны. Кроме того, на русскую землю наступает Золотая Орда хана Батыя, уничтожая все на своем пути и почти не встречая сопротивления. Когда войска Батыя добрались до Рязани, их встретили иначе — молодой воин Евпатий Коловрат собрал отряд смельчаков, чтобы отомстить монголо-татарам и защитить родину. Такая решимость поразила даже самого Батыя.



