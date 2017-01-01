Фильм Легенда о коловрате (2017)
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рязанский витязь Евпатий Коловрат против монголо-татар во главе с Батыем. Актеры сериала «Метод» Алексей Серебряков и Игорь Савочкин и звезда «Интернов» Александр Ильин-младший в фэнтези-боевике «Легенда о Коловрате» в духе «300 спартанцев».
В раздробленной на отдельные княжества Руси XIII века не прекращаются междоусобные войны. Кроме того, на русскую землю наступает Золотая Орда хана Батыя, уничтожая все на своем пути и почти не встречая сопротивления. Когда войска Батыя добрались до Рязани, их встретили иначе — молодой воин Евпатий Коловрат собрал отряд смельчаков, чтобы отомстить монголо-татарам и защитить родину. Такая решимость поразила даже самого Батыя.
Не пропустите эпичное русское фэнтези о мужестве и отваге «Легенда о Коловрате» — фильм 2017 года в хорошем качестве и без рекламы можно смотреть уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
Легенда о Коловрате смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Боевик, Фэнтези
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- Режиссёр
Джаник
Файзиев
- ИШРежиссёр
Иван
Шурховецкий
- Актёр
Илья
Малаков
- Актёр
Александр
Цой
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актриса
Юлия
Хлынина
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Игорь
Савочкин
- ПЧАктриса
Полина
Чернышова
- Актёр
Илья
Антоненко
- ГПАктёр
Георгий
Пицхелаури
- СЮСценарист
Сергей
Юдаков
- ДРСценарист
Дмитрий
Раевский
- ЕРСценарист
Евгений
Раевский
- Сценарист
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ПСПродюсер
Павел
Степанов
- Продюсер
Александр
Бондарев
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- НДХудожница
Наталья
Дзюбенко
- МАХудожница
Марина
Ананьева
- РНМонтажёр
Родион
Николайчук
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- МООператор
Максим
Осадчий
- СТКомпозитор
Серж
Танкян