Легенда о Коловрате
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Коловрате»

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Коловрате»

Режиссёры

Джаник Файзиев

Режиссёр
Иван Шурховецкий

Режиссёр

Актёры

Илья Малаков

АктёрЕвпатий Коловрат
Александр Цой

АктёрХан Батый
Александр Ильин мл.

АктёрКаркун
Юлия Хлынина

АктрисаЛада
Тимофей Трибунцев

АктёрЗахар
Алексей Серебряков

АктёрКнязь Юрий
Игорь Савочкин

АктёрРатмир
Полина Чернышова

АктрисаНастя
Илья Антоненко

Актёркняжич Фёдор
Георгий Пицхелаури

АктёрХостоврул

Сценаристы

Сергей Юдаков

Сценарист
Дмитрий Раевский

Сценарист
Евгений Раевский

Сценарист
Джаник Файзиев

Сценарист

Продюсеры

Джаник Файзиев

Продюсер
Рафаел Минасбекян

Продюсер
Павел Степанов

Продюсер
Александр Бондарев

Продюсер

Актёры дубляжа

Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Михаил Георгиу

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа

Художники

Наталья Дзюбенко

Художница
Марина Ананьева

Художница

Монтажёры

Родион Николайчук

Монтажёр
Дмитрий Слобцов

Монтажёр

Операторы

Максим Осадчий

Оператор

Композиторы

Серж Танкян

Serj Tankian
Композитор