Биография

Александр Цой — российский режиссер, актер и сценарист. Родился в Узбекистане 9 октября 1984 года. Окончив школу в родном городе Пахтакоре, Александр переехал в Ташкент, где учился в эстрадно-цирковом колледже, а после — и в театральном институте. Энергичный юноша не стал задерживаться в Узбекистане и принял решение переехать в Москву. В российской столице Цой поступил в ГИТИС, который окончил в 2011 году. Параллельно он играл на сцене, став в 2009 году артистом театра «Школа современной пьесы». В 2019 году Александр выпустил дебютный полнометражный фильм «Когда она приходит», а чуть позже — взялся за постановку сериала «Трудные подростки». Актерская карьера Александра Цоя стартовала с исторической драмы 2011 года «Орда», где ему досталась эпизодическая роль. После экранного дебюта актер играл в основном в сериалах: «Остров», «Серебряный волк», «Бигль». Известные художественные картины с участием Цоя: «Легенда о Коловрате», «Мажор. Фильм» и «Суперплохие».