Трудные подростки
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Трудные подростки
9.32019, Трудные подростки 5 сезонов
Драмы, Русские18+
Главный российский сериал о непростой жизни зумеров
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Трудные подростки (2019 год) смотреть сериал онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Каково это — пытаться воспитывать трудных подростков, когда ты сам еще недавно был на их месте? Сериал с Никитой Волковым в главной роли.

Антон Ковалев был капитаном сборной России, пока один проступок не поставил крест на его футбольной карьере. После пьяного нападения на человека и двух лет в тюрьме бывший футболист не может найти работу. На помощь приходит его бывший наставник. Он приглашает Антона взять на себя воспитание нескольких ребят с непростым прошлым в центре для трудных подростков. Ковалев вынужден согласиться, ведь ему больше некуда идти. Однако он не осознает, что теперь ему придется разбираться в подростковых переживаниях, терпеть выходки подопечных и учить их жизни. А на носу у центра районная олимпиада... Справится ли бывший дебошир с доверенной ему «школотой»?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»

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