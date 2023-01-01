Трудные подростки 5 сезон смотреть онлайн

Сюжет

Пятый сезон стильного драматического хита с элементами комедии в духе «Теда Лассо», где к подросткам присоединятся новые персонажи в исполнении Ингрид Олеринской и Даши Верещагиной. Не терпится увидеть дерзкие авантюры зумеров? Подписывайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Трудные подростки» — 5 сезон онлайн и в хорошем качестве совсем скоро будет доступен на нашем видеосервисе!



В финальном сезоне Антон Ковалев уходит из центра трудных подростков, потому что получил приглашение тренировать профессиональных футболистов. Теперь Фил, Лена, Дрочер, Женя и Яна остаются без наставника, но с сильным желанием отомстить бывшему тренеру.



Смогут ли трудные подростки простить Ковалева и вырваться из центра во взрослую жизнь? Узнаете, если будете смотреть сериал «Трудные подростки» в хорошем качестве и без рекламы на нашем видеосервисе Wink. Дата выхода 5 сезона — 14 декабря 2023 года!



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