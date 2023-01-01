Трудные подростки. Сезон 5
Wink
Сериалы
Трудные подростки
5-й сезон

Трудные подростки 5 сезон смотреть онлайн

9.32023, Трудные подростки. Сезон 5 12 серий
Драмы, Русские18+
Смотрите финальный сезон только на Wink. Главный российский сериал о непростой жизни зумеров

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

Сюжет

Пятый сезон стильного драматического хита с элементами комедии в духе «Теда Лассо», где к подросткам присоединятся новые персонажи в исполнении Ингрид Олеринской и Даши Верещагиной. Не терпится увидеть дерзкие авантюры зумеров? Подписывайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Трудные подростки» — 5 сезон онлайн и в хорошем качестве совсем скоро будет доступен на нашем видеосервисе!

В финальном сезоне Антон Ковалев уходит из центра трудных подростков, потому что получил приглашение тренировать профессиональных футболистов. Теперь Фил, Лена, Дрочер, Женя и Яна остаются без наставника, но с сильным желанием отомстить бывшему тренеру.

Смогут ли трудные подростки простить Ковалева и вырваться из центра во взрослую жизнь? Узнаете, если будете смотреть сериал «Трудные подростки» в хорошем качестве и без рекламы на нашем видеосервисе Wink. Дата выхода 5 сезона — 14 декабря 2023 года!

Сериал Трудные подростки 5 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»

Всё