Трудные подростки 5 сезон смотреть онлайн
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 1Бесплатно
- 18+27 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 2
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 3
- 18+25 мин
Трудные подростки
С�езон 5 Серия 4
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 5
- 18+27 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 6
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 7
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 8
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 9
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 10
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 11
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 12
Сюжет
Пятый сезон стильного драматического хита с элементами комедии в духе «Теда Лассо», где к подросткам присоединятся новые персонажи в исполнении Ингрид Олеринской и Даши Верещагиной. Не терпится увидеть дерзкие авантюры зумеров? Подписывайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Трудные подростки» — 5 сезон онлайн и в хорошем качестве совсем скоро будет доступен на нашем видеосервисе!
В финальном сезоне Антон Ковалев уходит из центра трудных подростков, потому что получил приглашение тренировать профессиональных футболистов. Теперь Фил, Лена, Дрочер, Женя и Яна остаются без наставника, но с сильным желанием отомстить бывшему тренеру.
Смогут ли трудные подростки простить Ковалева и вырваться из центра во взрослую жизнь? Узнаете, если будете смотреть сериал «Трудные подростки» в хорошем качестве и без рекламы на нашем видеосервисе Wink. Дата выхода 5 сезона — 14 декабря 2023 года!
Сериал Трудные подростки 5 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Рустам
Ильясов
- Режиссёр
Александр
Цой
- НРРежиссёр
Николай
Рыбников
- Актёр
Никита
Волков
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- Актриса
Мила
Ершова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- СБСценарист
Сергей
Бородин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бубер
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ДТХудожник
Денис
Токарев
- АВХудожница
Алиса
Видута
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- Монтажёр
Тимофей
Шалаев
- НСМонтажёр
Николай
Суходолов
- ДЗМонтажёр
Денис
Зивьев
- ОСМонтажёр
Олег
Сахаров
- Оператор
Андрей
Лунинский
- Оператор
Сергей
Прекраснов
- НКОператор
Никита
Кармен
- Композитор
Дмитрий
Мазуров