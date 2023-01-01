Трудные подростки 3 сезон смотреть онлайн

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В третьем сезоне жизнь «Трудных подростков» не становится легче. Заходите на Wink и смотрите «Трудные подростки» — 3 сезон уже доступен на нашем видеосервисе. Кажется, Антон Ковалев как никогда близок к восстановлению своей репутации, но в самый неподходящий момент его бывшего воспитателя Германа Алексеевича на посту директора центра помощи трудным подросткам сменяет амбициозная преемница. Александра, новая директриса центра, в первую очередь заинтересована в личной карьере. Тем временем у самих ребят куча проблем. Фил пытается наладить личную жизнь, за Яной пристально следят родственники, Макс снова впутывается в проблемы, а Даня полностью погрузился в футбол. Не пропустите сериал «Трудные подростки» в хорошем качестве на Wink, чтобы узнать, переживет ли центр новую угрозу.



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