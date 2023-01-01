Трудные подростки 3 сезон смотреть онлайн
- 18+29 мин
Трудные подростки
Сезон 3 Серия 1
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 3 Серия 2
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 3 Серия 3
- 18+27 мин
Трудные подростки
Сезон 3 Серия 4
- 18+27 мин
Трудные подростки
Сезон 3 Серия 5
- 18+27 мин
Трудные подростки
Сезон 3 Серия 6
- 18+29 мин
Трудные подростки
Сезон 3 Серия 7
- 18+30 мин
Трудные подростки
Сезон 3 Серия 8
- 18+20 мин
Трудные подростки
Сезон 3 Серия 9
Сюжет
В третьем сезоне жизнь «Трудных подростков» не становится легче. Заходите на Wink и смотрите «Трудные подростки» — 3 сезон уже доступен на нашем видеосервисе. Кажется, Антон Ковалев как никогда близок к восстановлению своей репутации, но в самый неподходящий момент его бывшего воспитателя Германа Алексеевича на посту директора центра помощи трудным подросткам сменяет амбициозная преемница. Александра, новая директриса центра, в первую очередь заинтересована в личной карьере. Тем временем у самих ребят куча проблем. Фил пытается наладить личную жизнь, за Яной пристально следят родственники, Макс снова впутывается в проблемы, а Даня полностью погрузился в футбол. Не пропустите сериал «Трудные подростки» в хорошем качестве на Wink, чтобы узнать, переживет ли центр новую угрозу.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Рустам
Ильясов
- Режиссёр
Александр
Цой
- НРРежиссёр
Николай
Рыбников
- Актёр
Никита
Волков
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- Актриса
Мила
Ершова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- СБСценарист
Сергей
Бородин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бубер
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ДТХудожник
Денис
Токарев
- АВХудожница
Алиса
Видута
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- Монтажёр
Тимофей
Шалаев
- НСМонтажёр
Николай
Суходолов
- ДЗМонтажёр
Денис
Зивьев
- ОСМонтажёр
Олег
Сахаров
- Оператор
Андрей
Лунинский
- Оператор
Сергей
Прекраснов
- НКОператор
Никита
Кармен
- Композитор
Дмитрий
Мазуров