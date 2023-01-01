Биография

Виталий Андреев — российский актер театра и кино. Родился в Санкт-Петербурге 12 января 1996 года. В детстве Виталий увлеченно занимался спортом: хоккеем, а позже — футболом, но из-за полученной травмы занятия пришлось бросить. Любовь к сцене юноша обнаружил еще в школьные годы, в связи с чем принял решение поступать в РГИСИ к Юрию Красовскому. После окончания вуза в 2017 году Андреева приняли в стажерскую группу Академического Малого драматического театра, где он играл в постановках «Му-му», «Повелитель мух» и других. Первое появление Виталия Андреева на экране состоялось в 2014 году в сериале «Тест на беременность». Уже следующей работой актера был крупный проект— режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер», где Виталий сыграл роль Зуева. Другие известные роли Андреева: сериалы «Мажор 3», «Трудные подростки», «Волк» и «Бесит».