Биография

Владимир Гарцунов — российский актер. Родился в городе Межгорье 21 августа 1993 года. В детстве Владимир серьезно увлекался футболом и мечтал стать профессиональным игроком, однако из-за травмы про карьеру футболиста пришлось забыть. Страсть к сцене зародилась в юноше, когда ему доверили прочитать стихи на Дне города. Внимание зрителей настолько понравились молодому Владимиру, что тот начал посещать театральную студию «Пауза», где активно участвовал в постановках. В 2014 году Гарцунов окончил Уфимский институт искусств, после чего переехал в Москву и некоторое время подрабатывал официантом, параллельно проходя кастинги. Счастливый билет Владимир Гарцунов вытащил в середине 2010-х годов, снявшись в сериале «Универ. Новая общага». С 2017 года актер успел принять участие во многих известных сериалах и фильмах, среди которых «Союз спасения», «Вратарь галактики», «Последний министр», «Трудные подростки», «Тайны госпожи Кирсановой» и другие.