Крецул
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Крецул
7.62023, Крецул
Драмы100 мин16+
После страшной аварии ослепший дзюдоист возвращается к жизни и спорту. Пронзительная драма с Никитой Волковым по реальной истории
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Фильм Крецул (2023 год) смотреть онлайн

Сюжет

Драма-байопик с Никитой Волковым о знаменитом дзюдоисте Олеге Крецуле. 1997 год. Спортсмен Олег Крецул, 22-летний чемпион Европы по дзюдо, возвращается в Кишинев с Олимпийских игр. Скоро у него свадьба, а будущее полно надежд. Однако через три дня после торжества молодожены попадают в жуткую аварию, в результате которой погибает жена Олега, а сам он теряет зрение. Кажется, спортивной карьере Крецула наступил конец, но ему на выручку приходит старый друг и тренер Виталий Глигор, который берется за восстановление бывшего чемпиона не только на арене спорта, но и в жизни. Впереди у них новые свершения и победы в составе паралимпийской сборной.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb