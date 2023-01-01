Фильм Крецул (2023 год) смотреть онлайн
Сюжет
Драма-байопик с Никитой Волковым о знаменитом дзюдоисте Олеге Крецуле. 1997 год. Спортсмен Олег Крецул, 22-летний чемпион Европы по дзюдо, возвращается в Кишинев с Олимпийских игр. Скоро у него свадьба, а будущее полно над�ежд. Однако через три дня после торжества молодожены попадают в жуткую аварию, в результате которой погибает жена Олега, а сам он теряет зрение. Кажется, спортивной карьере Крецула наступил конец, но ему на выручку приходит старый друг и тренер Виталий Глигор, который берется за восстановление бывшего чемпиона не только на арене спорта, но и в жизни. Впереди у них новые свершения и победы в составе паралимпийской сборной.
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Информация
Рейтинг
- Актёр
Никита
Волков
- СВАктёр
Сергей
Волков
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- ОСАктриса
Ольга
Софрикова
- МСАктёр
Максим
Севриновский
- ИМАктёр
Ион
Мокану
- АПАктёр
Андрей
Порубин
- АЧАктриса
Анжела
Чобану
- ИТАктриса
Ирина
Тарасюк
- ДЛАктриса
Диана
Лысая
- ВГСценарист
Виталий
Глигор
- АШПродюсер
Анна
Шалашина
- Продюсер
Артем
Васильев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ОШПродюсер
Олег
Шашков
- ЛИХудожница
Лилия
Иксарь
- МПОператор
Мариус
Пандуру