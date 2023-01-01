Биография

Артем Васильев родился 17 декабря 1970 года в Москве. Окончил Исторический факультет МГУ им. Ломоносова в 1994 году. Занимался историей частной театральной антрепризы конца 19 – начала 20 века в России. Артем — основатель и генеральный директор группы компаний «Метрафильмс», которая существует с 1993 года. Компания начинала свою деятельность с производства телевизионной рекламы. Кинопроизводством компания занимается с 2005 года: на ее счету десятки проектов, созданных в том числе в сотрудничестве с другими продюсерскими компаниями и в копродукции с зарубежными партнерами. «Метрафильмс» — одна из ведущих независимых кинокомпаний России, специализирующаяся на разработке и производстве художественных фильмов, анимации, авторских игровых и документальных сериалов. Фильмы, снятые «Метрафильмс» и спродюсированные Артемом Васильевым, отмечены многочисленными наградами на престижных международных кинофестивалях, таких как Каннский, Венецианский и Берлинский, и выходили в российский и мировой прокат. Среди этих проектов: «Под электрическими облаками» (2015), «Довлатов» (2018), «Юморист» (2019), «Общага» (2021), «Оторви и выбрось» (2022), «Продукты 24» (2022), «Крецул» (2023) и другие. Артем Васильев является членом Европейской киноакадемии, Российской академии кинематографических искусств «Ника» и Европейского клуба продюсеров.