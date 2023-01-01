Джетлаг
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Джетлаг

Джетлаг (сериал, 2021) смотреть онлайн

7.02021, Джетлаг 1 сезон
Комедии, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал на основе одноименной мелодрамы Михаила и Лили Идовых. История московских влюбленных, разминувшихся в аэропорту. Гейм-дизайнер Никита и его девушка, проджект-менеджер Женя собираются в совместный отпуск. Однако по пути в аэропорт герои ссорятся и в сердцах меняют свои планы. Женя летит к подруге в Берлин, а Никита отправляется в Таиланд в одиночку. Первая случайно окажется на съемках претенциозного фильма о Набокове, второй – в объятиях новой знакомой. И это лишь начало их приключений. Что будет дальше, расскажет сериал «Джетлаг» (2021), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джетлаг»

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