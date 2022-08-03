Джетлаг. Сезон 1. Серия 5
Джетлаг (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.22021, Джетлаг. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Драма16+

Сериал на основе одноименной мелодрамы Михаила и Лили Идовых. История московских влюбленных, разминувшихся в аэропорту. Гейм-дизайнер Никита и его девушка, проджект-менеджер Женя собираются в совместный отпуск. Однако по пути в аэропорт герои ссорятся и в сердцах меняют свои планы. Женя летит к подруге в Берлин, а Никита отправляется в Таиланд в одиночку. Первая случайно окажется на съемках претенциозного фильма о Набокове, второй – в объятиях новой знакомой. И это лишь начало их приключений. Что будет дальше, расскажет сериал «Джетлаг» (2021), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

