Джетлаг (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сериал на основе одноименной мелодрамы Михаила и Лили Идовых. История московских влюбленных, разминувшихся в аэропорту. Гейм-дизайнер Никита и его девушка, проджект-менеджер Женя собираются в совместный отпуск. Однако по пути в аэропорт герои ссорятся и в сердцах меняют свои планы. Женя летит к подруге в Берлин, а Никита отправляется в Таиланд в одиночку. Первая случайно окажется на съемках претенциозного фильма о Набокове, второй – в объятиях новой знакомой. И это лишь начало их приключений. Что будет дальше, расскажет сериал «Джетлаг» (2021), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

