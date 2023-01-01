Биография

Денис Горшков — продюсер кино и телевидения. Родился в Энгельсе 11 июня 1979 года. Кинодеятель получил экономическое образование, а также два года учился в Берлинской школе креативного лидерства. С 2011-го занимал руководящие должности в компаниях «Амедиа» и «Амедиа ТВ», где отвечал за запуск и развитие телеканалов и передач. В 2018 по 2020 год был генеральным директором онлайн-сервиса more.tv. Среди художественный проектов, которые продюсировал Денис Горшков, числятся сериалы «Чики», «Джетлаг» и «Открытый банк». Также он работал над документальными лентами «Хроники сериалов», «Эпизоды», «Я смотрю сериалы», «Клуб А» и над скетчкомом «#вмаскешоу».