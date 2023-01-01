На автомате (сериал, 2024) смотреть онлайн
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Братья-подростки переворачивают с ног на голову жизнь провинциального городка. Новый российский сериал «На автомате» выйдет 5 июня на Wink! Слава Копейкин в захватывающей криминальной комедии от режиссера бандитской драмы «Бык» Бориса Акопова.
Два брата, Рома и Женя, случайно натыкаются на заброшенный гараж, где обнаруживают нечто необычное и ценное. С этого момента их обыденная жизнь превращается в настоящий калейдоскоп событий, ведь они решают использовать неожиданную находку для быстрого обогащения. Однако подростки даже не представляют, насколько опасным может стать это решение. Помимо Жени и Ромы, в криминальный водоворот оказываются втянуты их мать Светлана, полицейский Басов, его дочь Милена и другие жители города, каждому из которых находится место в этой непредсказуемой истории.
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Информация
Рейтинг
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Денис
Косиков
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Александра
Урсуляк
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ВМАктёр
Владимир
Майзингер
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актёр
Иван
Добронравов
- ЮВСценарист
Юрий
Воробьев
- НЛСценарист
Наталья
Ляпина
- АОСценарист
Анна
Озар
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Денис
Горшков
- АЛПродюсер
Александр
Липский
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- Оператор
Андрей
Лунинский
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин