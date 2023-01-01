На автомате
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8.62024, На автомате 1 сезон
Комедии, Криминал18+
Два брата находят склад с оружием и решают разбогатеть. Криминальная комедия со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

На автомате (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Братья-подростки переворачивают с ног на голову жизнь провинциального городка. Новый российский сериал «На автомате» выйдет 5 июня на Wink! Слава Копейкин в захватывающей криминальной комедии от режиссера бандитской драмы «Бык» Бориса Акопова.

Два брата, Рома и Женя, случайно натыкаются на заброшенный гараж, где обнаруживают нечто необычное и ценное. С этого момента их обыденная жизнь превращается в настоящий калейдоскоп событий, ведь они решают использовать неожиданную находку для быстрого обогащения. Однако подростки даже не представляют, насколько опасным может стать это решение. Помимо Жени и Ромы, в криминальный водоворот оказываются втянуты их мать Светлана, полицейский Басов, его дочь Милена и другие жители города, каждому из которых находится место в этой непредсказуемой истории.

Если вы любите динамичные комедии с неожиданными поворотами, то не пропустите новинку «На автомате» — сериал смотреть онлайн с 2023 года вы можете в высоком качестве на видеопортале Wink!

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