На автомате (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Братья-подростки переворачивают с ног на голову жизнь провинциального городка. Новый российский сериал «На автомате» выйдет 5 июня на Wink! Слава Копейкин в захватывающей криминальной комедии от режиссера бандитской драмы «Бык» Бориса Акопова.



Два брата, Рома и Женя, случайно натыкаются на заброшенный гараж, где обнаруживают нечто необычное и ценное. С этого момента их обыденная жизнь превращается в настоящий калейдоскоп событий, ведь они решают использовать неожиданную находку для быстрого обогащения. Однако подростки даже не представляют, насколько опасным может стать это решение. Помимо Жени и Ромы, в криминальный водоворот оказываются втянуты их мать Светлана, полицейский Басов, его дочь Милена и другие жители города, каждому из которых находится место в этой непредсказуемой истории.



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