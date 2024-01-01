WinkСериалыНа автомате1-й сезон8-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 8
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
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Сюжет
Майор Басов обвиняет Женю и Рому в незаконном хранении и краже оружия. Несмотря на попытки адвоката защитить парней, главной уликой остается паспорт одного из братьев Кашиных, обнаруженный в посылке с автоматом. Тем временем Цыган ускользает от Захи, заставляя бандитов самостоятельно искать схрон подростков.
Не терпится узнать, чем закончится захватывающее приключение ребят из маленького городка Неясный? Тогда не пропустите финальный эпизод 1 сезона этой криминальной комедии. Сериал «На автомате», 8 серия, ждет вас в высоком качестве и без рекламы на видеопортале Wink!
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Информация
Рейтинг
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Денис
Косиков
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Александра
Урсуляк
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ВМАктёр
Владимир
Майзингер
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актёр
Иван
Добронравов
- ЮВСценарист
Юрий
Воробьев
- НЛСценарист
Наталья
Ляпина
- АОСценарист
Анна
Озар
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Денис
Горшков
- АЛПродюсер
Александр
Липский
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- Оператор
Андрей
Лунинский
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин