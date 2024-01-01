На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Майор Басов обвиняет Женю и Рому в незаконном хранении и краже оружия. Несмотря на попытки адвоката защитить парней, главной уликой остается паспорт одного из братьев Кашиных, обнаруженный в посылке с автоматом. Тем временем Цыган ускользает от Захи, заставляя бандитов самостоятельно искать схрон подростков.



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