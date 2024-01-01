На автомате. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
На автомате
1-й сезон
8-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 8
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Майор Басов обвиняет Женю и Рому в незаконном хранении и краже оружия. Несмотря на попытки адвоката защитить парней, главной уликой остается паспорт одного из братьев Кашиных, обнаруженный в посылке с автоматом. Тем временем Цыган ускользает от Захи, заставляя бандитов самостоятельно искать схрон подростков.

Не терпится узнать, чем закончится захватывающее приключение ребят из маленького городка Неясный? Тогда не пропустите финальный эпизод 1 сезона этой криминальной комедии. Сериал «На автомате», 8 серия, ждет вас в высоком качестве и без рекламы на видеопортале Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал

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Актёры и съёмочная группа сериала «На автомате»