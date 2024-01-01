WinkСериалыНа автомате1-й сезон4-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 4
Комедии, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Пока Милена и Женя прогуливают школу, Рома приходит на работу к Леле, чтобы извиниться перед ней. Однако он не единственный, кто стремится завоевать расположение хозяйки тату-салона: у майора Басова тоже есть планы на одинокую красавицу. Между тем бандиты похищают Альберта, чтобы выяснить, где он спрятал автоматы.
Оставайтесь на нашем видеопортале, чтобы увидеть, как главные герои пытаются выбраться из передряг и при этом находят время для шуток и самоиронии. Не пропустите 1 сезон криминальной комедии «На автомате» — 4 серия смотреть онлайн вы можете прямо сейчас в отличном качестве на Wink!
Сериал На автомате 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Денис
Косиков
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Александра
Урсуляк
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ВМАктёр
Владимир
Майзингер
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актёр
Иван
Добронравов
- ЮВСценарист
Юрий
Воробьев
- НЛСценарист
Наталья
Ляпина
- АОСценарист
Анна
Озар
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Денис
Горшков
- АЛПродюсер
Александр
Липский
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- Оператор
Андрей
Лунинский
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин