На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Пока Милена и Женя прогуливают школу, Рома приходит на работу к Леле, чтобы извиниться перед ней. Однако он не единственный, кто стремится завоевать расположение хозяйки тату-салона: у майора Басова тоже есть планы на одинокую красавицу. Между тем бандиты похищают Альберта, чтобы выяснить, где он спрятал автоматы.



Оставайтесь на нашем видеопортале, чтобы увидеть, как главные герои пытаются выбраться из передряг и при этом находят время для шуток и самоиронии. Не пропустите 1 сезон криминальной комедии «На автомате» — 4 серия смотреть онлайн вы можете прямо сейчас в отличном качестве на Wink!



Сериал На автомате 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.