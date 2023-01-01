Биография

Максим Стоянов — российский актер театра и кино. Лауреат премии «Золотой лист» в категории «Лучшая мужская роль» в 2013 году. Родился в молдавском городе Бендеры 29 июня 1987 года. Максим закончил Политехническй колледж и получил образование техника-строителя, после чего поступил во МХАТ. Там будущий актер проходил обучение в мастерской Константина Райкина. После вуза Стоянов играет в постановках Кирилла Серебренникова и Марины Брусникиной. Кинодебют Максима Стоянова состоялся в 2013 году в боевике Алексея Учителя «Восьмерка». В основном актер играет в авторском независимом кино, например, в таких картинах, как «Герда», «Гив ми либерти» и каннском номинанте «Капитан Волконогов бежал». Сериалы с участием Максима Стоянова: «Пропавшая», «The Телки», «Близкие», «Инквизитор».