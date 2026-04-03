Гив ми либерти (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Один день из жизни молодого водителя автобуса, которому пришлось не только обслуживать клиентов, но и подвозить многочисленных друзей своего русского деда на похороны. Фильм «Гив ми либерти» — снятое в США драмеди Кирилла Михановского, премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс».
Парень по имени Вик постоянно занят: в своем большом белом фургончике он перевозит людей с ограниченными возможностями, и каждый рабочий день для него превращается в круговорот казалось бы невыполнимых задач. Когда его русский дед просит внука помочь довезти его друзей на похороны, тот неохотно соглашается. К компании присоединяется улыбчивый аферист Дима, притворяющийся дальним родственником покойного. Поездка сразу становится безумной, и Вику придется сильно постараться, чтобы держать все под контролем.
Присоединиться к захватывающему приключению по городу Милуоки позволит «Гив ми либерти»(2019). Смотреть американскую трагикомедию с русскими корнями можно на Wink.
Рейтинг
- КМРежиссёр
Кирилл
Михановский
- КГАктёр
Крис
Галуст
- ЛСАктриса
Лорен
Спенсер
- Актёр
Максим
Стоянов
- СВАктёр
Стив
Волски
- МКАктёр
Мишель
Каспар
- БДАктёр
Бен
Дерфель
- ЗМАктёр
Зоя
Махлина
- Актриса
Дарья
Екамасова
- ШСАктёр
Шерил
Симс-Дэниэлс
- ЭОСценарист
Элис
Остин
- КМСценарист
Кирилл
Михановский
- СШПродюсер
Сергей
Штерн
- КММонтажёр
Кирилл
Михановский
- УГОператор
Уайатт
Гарфилд