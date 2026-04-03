Гив ми либерти
Wink
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Гив ми либерти
6.22019, Give Me Liberty
Драма, Комедия110 мин18+

Гив ми либерти (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Один день из жизни молодого водителя автобуса, которому пришлось не только обслуживать клиентов, но и подвозить многочисленных друзей своего русского деда на похороны. Фильм «Гив ми либерти» — снятое в США драмеди Кирилла Михановского, премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс».

Парень по имени Вик постоянно занят: в своем большом белом фургончике он перевозит людей с ограниченными возможностями, и каждый рабочий день для него превращается в круговорот казалось бы невыполнимых задач. Когда его русский дед просит внука помочь довезти его друзей на похороны, тот неохотно соглашается. К компании присоединяется улыбчивый аферист Дима, притворяющийся дальним родственником покойного. Поездка сразу становится безумной, и Вику придется сильно постараться, чтобы держать все под контролем.

Присоединиться к захватывающему приключению по городу Милуоки позволит «Гив ми либерти»(2019). Смотреть американскую трагикомедию с русскими корнями можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb