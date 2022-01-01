Сказки Гофмана (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Библиотекарша с низкой самооценкой попадает в мир кино. Драмеди с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым, отсылающее к «Амели».



Начало 2000-х. Жизнь Надежды Страховой идет своим чередом. Утром �она выдает книги в библиотеке, а вечером подрабатывает в гардеробе одного из театров. Дома ее ждет муж Виталик, который женился на ней из-за прописки и привык сидеть на ее шее. Надя с детства чувствовала себя неуверенно и со временем окончательно превратилась в серую мышь. Но даже несмотря на грустную действительность, она всегда умела находить вокруг приятные мелочи. Все меняется, когда однажды в библиотеку приходит второй режиссер, который замечает Надины изящные руки. Так перед ней открывается мир кино, где она становится успешной дублершей.



Как новое окружение повлияет на жизнь неприметной героини? Сможет ли Золушка из библиотеки найти свое счастье? Узнаете, если будете смотреть «Сказки Гофмана», фильм 2022 года, онлайн на Wink!



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