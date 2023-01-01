Биография

Ксения Кутепова — театральная и киноактриса СССР и России. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР. Родилась в Москве 1 августа 1971 года. Вместе с сестрой-близнецом будущая артистка с детства готовилась к актерской карьере. В школьные годы ходила в театральную школу, после чего поступила в ГИТИС на режиссерский факультет. Окончив его в 1993 году, стала актрисой столичного театра. За годы актерской карьеры сыграла 6 ролей на театральной сцене. Участвовала в спектаклях «Волки и овцы», «Двенадцатая ночь» и прочих. В кино Ксения Кутепова начала сниматься в 10-летнем возрасте. Актриса сыграла в 30 фильмах, наиболее популярные из которых — «Три мушкетера» 2013 года, «Полина» 2016 года, «Аванпост» 2019 года, «Эбигейл» 2019 года и другие.