Путешествие с домашними животными
Wink
Фильмы
Путешествие с домашними животными
8.02007, Путешествие с домашними животными
Драма, Мелодрама96 мин18+

Путешествие с домашними животными (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Это трогательная история о жизни 35-летней женщины Натальи, муж которой внезапно умирает. Наталья остается одна вдали от людей со своими домашними животными на заброшенном полустанке. Она родилась и выросла в детском доме и совсем не знает жизни…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Путешествие с домашними животными»